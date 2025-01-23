В ЛНР рассказали о попадании ВСУ в клещи в Харьковской области

Марочко: ВСУ попали в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в клещи в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[ВСУ,] находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении», — подчеркнул подполковник НМ ЛНР в отставке.

Марочко рассказал о попадании ВСУ в клещи в результате продвижения Вооруженных сил (ВС) России в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района Харьковской области. Он добавил, что расстояние между российскими подразделениями у Загрызово и Лозовой составляет порядка 3 километров. По мнению эксперта, украинские войска рискуют оказаться в оперативном окружении в случае продвижения ВС России вдоль берега реки Лозовая.

Ранее Марочко заявил о безуспешной попытке ВСУ прорвать линию оборону у Волчанска. Эксперт рассказал, что для отвлечения внимания ВСУ вели огонь по укрепрайонам российских войск и атаковали ударными беспилотниками.