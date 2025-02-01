Захарова уличила ФРГ в нежелании признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

Захарова: ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда актом геноцида

ФРГ увиливает от признания блокады Ленинграда нацистской Германией во время Великой Отечественной войны актом геноцида. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат отметила, что немецкие власти последовательно и целенаправленно увиливают от признания исторического факта, что блокада Ленинграда и другие преступления, совершенные нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории СССР, были «беспрецедентными по степени зверства актами геноцида» народов Советского Союза. По ее словам, это является очевидным для всего мирового сообщества.

Захарова подчеркнула, что официальный Берлин «боится даже вслух произнести правду и поэтому пытается из раза в раз укрыться за обтекаемыми формулировками о "страшных злодеяниях" и "страданиях"». Представитель российского дипведомства отметила, что для России восстановление исторической справедливости по отношению к советским жертвам германского нацизма является принципиальной задачей.

«Мы все это уже слышали и читали неоднократно. Если МИД Германии надеется таким образом просто замотать и замолчать вопрос о признании Германией геноцида народов СССР, то спешим заверить наших немецких контрагентов в том, что сделать это им не удастся», — заявила она.