В Германии высказались об ответственности за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: Германия продолжит нести ответственность за блокаду Ленинграда

Германия взяла на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе, за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести. Об этом заявили в МИД ФРГ, пишет ТАСС.

«Блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии, отвечая на просьбу прокомментировать требования России признать блокаду Ленинграда геноцидом.

В МИД ФРГ рассказали, что власти страны с 2019 года финансируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где по сей день проходят лечение люди, пережившие блокаду. Германия продолжит эти меры, несмотря на конфликт на Украине, подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ властей Германии признать геноцид народов СССР во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда является оскорблением, и Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха.