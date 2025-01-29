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11:52, 29 января 2025Мир

В Германии высказались об ответственности за блокаду Ленинграда

МИД ФРГ: Германия продолжит нести ответственность за блокаду Ленинграда
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетНаселение России:

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Германия взяла на себя ответственность за преступления времен Второй мировой войны, в том числе, за блокаду Ленинграда, и продолжит ее нести. Об этом заявили в МИД ФРГ, пишет ТАСС.

«Блокада Ленинграда была страшным преступлением, которое Вермахт совершил против Ленинграда и его населения», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Германии, отвечая на просьбу прокомментировать требования России признать блокаду Ленинграда геноцидом.

В МИД ФРГ рассказали, что власти страны с 2019 года финансируют модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где по сей день проходят лечение люди, пережившие блокаду. Германия продолжит эти меры, несмотря на конфликт на Украине, подчеркнули в ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ властей Германии признать геноцид народов СССР во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда является оскорблением, и Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха.

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