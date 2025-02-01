Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:27, 1 февраля 2025Бывший СССР

Житель Часова Яра обвинил ВСУ в грабеже имущества

Житель Часова Яра Морковин: ВСУ вывозили награбленное на броневиках Турции Kirpi
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили награбленное имущество местных жителей Часова Яра (ДНР) на турецких броневиках Kirpi. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Часова Яра Павел Морковин пострадал от действий солдат ВСУ и рассказал, что на его глазах военные залезли в магазин и стали выгружать из него оборудование и технику. Бойцы вывозили награбленное на броневиках из Турции Kirpi.

«По большому счету ВСУ использовали свою бронетехнику, которую им НАТО предоставляло, для мародерства и собственного обогащения» — отметил он.

Морковин добавил, что власти Часова Яра покрывали случаи мародерства украинских военных.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которую возвели до начала спецоперации на Украине. В 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина начала импортировать газ, чтобы пройти отопительный сезон. Уровень топлива в хранилищах упал до критической отметки

      Уничтожен безэкипажный катер в Черном море

      В США предсказали войну с Мексикой

      Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

      Военные ВСУ прикрывались мирными жителями при отходе из Часова Яра

      В аэропорту Ульновска ввели временные ограничения на полеты

      В Германии назвали Бербок тщеславной и позорной

      Трамп ушел от вопроса о разговоре с Путиным

      Житель Часова Яра обвинил ВСУ в грабеже имущества

      Россиянам рассказали о правилах сдачи квартиры в статусе самозанятого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше