Житель Часова Яра Морковин: ВСУ вывозили награбленное на броневиках Турции Kirpi

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили награбленное имущество местных жителей Часова Яра (ДНР) на турецких броневиках Kirpi. Об этом сообщает РИА Новости.

Житель Часова Яра Павел Морковин пострадал от действий солдат ВСУ и рассказал, что на его глазах военные залезли в магазин и стали выгружать из него оборудование и технику. Бойцы вывозили награбленное на броневиках из Турции Kirpi.

«По большому счету ВСУ использовали свою бронетехнику, которую им НАТО предоставляло, для мародерства и собственного обогащения» — отметил он.

Морковин добавил, что власти Часова Яра покрывали случаи мародерства украинских военных.

В январе российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которую возвели до начала спецоперации на Украине. В 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и ВСУ.

