Жители российского региона остались без света после падения ступени ракеты

В Липецкой области 540 домов остались без света после падения ступени ракеты

В Липецкой области 540 домов остались без света, воды и мобильной связи после падения ступени ракеты. Об этом сообщает Baza.

Это произошло утром 1 февраля в одной из деревень Елецкого района.

В правительстве региона заявили, что электроснабжение было нарушено после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Там подчеркнули, что погибших и пострадавших нет. Сейчас энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.

Ранее из-за аварийного отключения электричества подстанции в Краснодарском крае без света остались три населенных пункта.

