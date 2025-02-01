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16:57, 1 февраля 2025Россия

Жители российского региона остались без света после падения ступени ракеты

В Липецкой области 540 домов остались без света после падения ступени ракеты
Варвара Митина (редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Липецкой области 540 домов остались без света, воды и мобильной связи после падения ступени ракеты. Об этом сообщает Baza.

Это произошло утром 1 февраля в одной из деревень Елецкого района.

В правительстве региона заявили, что электроснабжение было нарушено после падения отработанной ступени авиационного ракетного комплекса. Там подчеркнули, что погибших и пострадавших нет. Сейчас энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.

Ранее из-за аварийного отключения электричества подстанции в Краснодарском крае без света остались три населенных пункта.

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