ВСУ атаковали пять населенных пунктов в российском регионе

Гладков заявил, что ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ с помощью беспилотников атаковали сразу пять населенных пунктов нашей области. Предварительно, никто из жителей не пострадал», — заявил глава Белгородской области.

Гладков рассказал, что в селе Двулучное в Валуйском округе дрон нанес удар по автомобилю. Уточняется, что транспорт получил повреждения. В селе Графовка в Краснояружском районе беспилотник тоже ударил по машине — у автомобиля поврежден кузов.

В результате атаки дрона ВСУ в селе Николаевка была повреждена кабина грузового автомобиля. Также удары были нанесены по поселку Октябрьский в Белгородском районе и по селу Зозули в Борисовском районе. В первом населенном пункте были выбиты окна в здании социального объекта, во втором — были выбиты окна и посечены заборы в трех частых домовладениях, также повреждения получила машина.

Ранее Гладков также сообщил, что мирную жительницу, получившую ранение под Шебекино, не удалось спасти. Россиянка находилась в автомобиле, когда ВСУ совершили атаку на приграничье.