Стало известно о смерти раненой в результате атаки украинского дрона россиянки

Мирную жительницу Белгородской области, получившую ранение под Шебекино, не удалось спасти. О ее смерти стало известно из сообщения главы российского региона Вячеслава Гладкова в Telegram.
Россиянка находилась в автомобиле, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в приграничье. Женщина получила ранения, ее доставили в областную клиническую больницу с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук.
«Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.
Ранее сообщалось о другом жителе Белгородской области, который был ранен в результате детонации взрывного устройства ВСУ. Он также не выжил.