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13:39, 2 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти раненой в результате атаки украинского дрона россиянки

Глава Белгородской области Гладков сообщил о смерти раненой под Шебекино женщины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Мирную жительницу Белгородской области, получившую ранение под Шебекино, не удалось спасти. О ее смерти стало известно из сообщения главы российского региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

Россиянка находилась в автомобиле, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку в приграничье. Женщина получила ранения, ее доставили в областную клиническую больницу с множественными осколочными ранениями лица, грудной клетки и рук.

«Врачи сделали все возможное, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков.

Ранее сообщалось о другом жителе Белгородской области, который был ранен в результате детонации взрывного устройства ВСУ. Он также не выжил.

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