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09:10, 2 февраля 2025Россия

Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

Гладков сообщил о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Малиновка в Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения главы российского региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

«ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по [населенному пункту]», — написал Гладков.

По данным губернатора, в результате детонации взрывного устройства мужчина, был ранен. Спасти россиянина не удалось, его смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 2 февраля, Украина попыталась ударить по трем регионам России с помощью беспилотников. По данным Минобороны, три дрона были сбиты над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

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