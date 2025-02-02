Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

Гладков сообщил о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Малиновка в Белгородской области. Об этом стало известно из сообщения главы российского региона Вячеслава Гладкова в Telegram.

«ВСУ с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по [населенному пункту]», — написал Гладков.

По данным губернатора, в результате детонации взрывного устройства мужчина, был ранен. Спасти россиянина не удалось, его смерть наступила до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 2 февраля, Украина попыталась ударить по трем регионам России с помощью беспилотников. По данным Минобороны, три дрона были сбиты над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.