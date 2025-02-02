Беженка с Украины рассказала о командах ВСУ отправлять на убой русскоязычных бойцов

Беженка Жалинская: Командование ВСУ отправляет в бой сперва русскоязычных бойцов

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет в бой сперва русскоязычных бойцов. Об этом заявила бежавшая в Россию спортсменка Лариса Жалинская, ранее служившая в войсках Нацгвардии Украины, передает РИА Новости.

«Эти части и эти подразделения [состоящие из русскоязычных бойцов] чаще всего бросаются на убой при одинаковой специфике», — отметила Жалинская.

Ей, как она пояснила, неизвестны случаи отправки «на ноль» — на артемовское, кураховское или великоновоселковское направления — военнослужащих патрульно-постовой части из Ивано-Франковска. «Может быть, есть такие случаи, но о них неизвестно. А такое, что туда бросают батальоны, роты и целые части именно из русскоязычных регионов — сколько угодно», — заключила Жалинская.

В качестве примера подразделения, укомплектованного русскоязычными, она назвала 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка Нацгвардии Украины «Хортица», которая третий год находится на линии фронта.

Ранее Жалинская рассказала о женских подразделениях ВСУ. По ее словам, комплектующиеся по гендерному признаку отделения и взводы проходят боевое слаживание в западной области страны, после чего под конвоем отправляются на передовую.