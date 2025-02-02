Директора российской школы отстранили из-за драки учителей

Директора школы в Дагестане временно отстранили из-за подравшихся учителей

В Дагестане отстранили от должности директора школы после драки между учителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рутульского района.

Инцидент произошел в образовательном учреждении в селе Хлют. Конфликт педагогов попал на видео, которое затем распространилось в соцсетях.

Министр образования республики Яхья Бучаев посетил школу для выяснения обстоятельств случившегося. Он встретился с преподавателями и обсудил с ними вопросы, касающиеся управления школой и рабочей атмосферы.

«По итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования. Министерство образования детально изучит все материалы и примет окончательное решение в соответствии с установленными регламентами и требованиями», — говорится в сообщении.

Ранее жительница Иркутской области пожаловалась на учительницу биологии, угрожающую ее 11-летнему сыну. По ее словам, педагог грозилась «вырвать ноги» ее ребенку.