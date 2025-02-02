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18:21, 2 февраля 2025Бывший СССР

Грузинская оппозиция начала акцию протеста в Тбилиси

РЕН ТВ: Грузинская оппозиция пытается перекрыть трассу в Тбилиси
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинская оппозиция пытается перекрыть трассу в Тбилиси во время акции протеста. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

«К полицейским поступило подкрепление, они занимают новые позиции. Происходят небольшие столкновения между сторонниками радикальной оппозиции и представителями МВД Грузии», — передает корреспондент телеканала, отмечая, что некоторые протестующие держат в руках флаги Евросоюза и НАТО.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать американского коллегу Дональда Трампа защитить страну от России.

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