Грузинская оппозиция начала акцию протеста в Тбилиси

РЕН ТВ: Грузинская оппозиция пытается перекрыть трассу в Тбилиси

Грузинская оппозиция пытается перекрыть трассу в Тбилиси во время акции протеста. Об этом в Telegram сообщает РЕН ТВ.

«К полицейским поступило подкрепление, они занимают новые позиции. Происходят небольшие столкновения между сторонниками радикальной оппозиции и представителями МВД Грузии», — передает корреспондент телеканала, отмечая, что некоторые протестующие держат в руках флаги Евросоюза и НАТО.

Ранее стало известно, что экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили задействовала личные связи, чтобы призвать американского коллегу Дональда Трампа защитить страну от России.