РИА Новости: Киев заставляет учителей вести антироссийскую пропаганду

Киевские власти оказывают давление на школьных учителей, заставляя их вести антироссийскую пропаганду. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница одной из школ освобожденной Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) Елена.

Она отметила, что во время ее работы психологом в школе был особый прессинг был со стороны администрации. В частности, поступало требование «подавать информацию под соусом того, что Россия — агрессор».

Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины решило отменить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах. Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Утверждается, что отмена этих предметов связана с разделением старшей школы на три профиля обучения — языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический.