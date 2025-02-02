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08:36, 2 февраля 2025Бывший СССР

Киев уличили в навязывании детям антироссийской пропаганды через учителей

РИА Новости: Киев заставляет учителей вести антироссийскую пропаганду
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unseen Studio / Unsplash

Киевские власти оказывают давление на школьных учителей, заставляя их вести антироссийскую пропаганду. Об этом рассказала РИА Новости сотрудница одной из школ освобожденной Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) Елена.

Она отметила, что во время ее работы психологом в школе был особый прессинг был со стороны администрации. В частности, поступало требование «подавать информацию под соусом того, что Россия — агрессор».

Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины решило отменить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах. Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география. Утверждается, что отмена этих предметов связана с разделением старшей школы на три профиля обучения — языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический.

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