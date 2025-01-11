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21:30, 11 января 2025Бывший СССР

В школах Украины отменят физику и химию

На Украине отменят обязательное изучение физики, биологии и химии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министерство образования Украины решило отменить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах. Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география», — указано в сообщении.

Утверждается, что отмена этих предметов связана с разделением старшей школы на три профиля обучения — языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический. Обязательными для изучения останутся такие предметы, как украинский язык и литература, математика, физкультура, история Украины и «защита Украины». Изменения вступят в силу в 2027 году.

Ранее сообщалось, что 17-летние подростки во избежание мобилизации уезжают с Украины на автобусах, в том числе арендованных самостоятельно. «Они выезжают не ради обучения, а скорее чтобы спастись от мобилизации», — подчеркнула украинский экономист Ольга Купец.

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