На Украине отменят обязательное изучение физики, биологии и химии

Министерство образования Украины решило отменить обязательное изучение физики, химии и биологии в старших классах. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Физика, биология и химия перестанут быть обязательными для обучения учащихся 10, 11 и 12 классов в украинских школах. Обязательными для изучения перестанут быть также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование, география», — указано в сообщении.

Утверждается, что отмена этих предметов связана с разделением старшей школы на три профиля обучения — языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический. Обязательными для изучения останутся такие предметы, как украинский язык и литература, математика, физкультура, история Украины и «защита Украины». Изменения вступят в силу в 2027 году.

Ранее сообщалось, что 17-летние подростки во избежание мобилизации уезжают с Украины на автобусах, в том числе арендованных самостоятельно. «Они выезжают не ради обучения, а скорее чтобы спастись от мобилизации», — подчеркнула украинский экономист Ольга Купец.