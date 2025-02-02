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04:46, 2 февраля 2025Мир

Маск получил доступ к платежной системе США

NYT: Маск получил доступ к платежной системе США для контроля расходов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск и несколько представителей возглавляемого им департамента эффективности государственного управления (DOGE) получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

«Эта система может предоставить администрации [президента США Дональда] Трампа еще один механизм для попыток в одностороннем порядке ограничить расходование средств, утвержденных Конгрессом для конкретных целей», — указано в материале.

Отмечается, что в 2023 году данная система обработала информацию о денежных операциях на сумму свыше 5 триллионов долларов. При этом неизвестно, заблокировал ли Маск какие-либо платежи после предоставления ему доступа к системе.

Ранее Маск назвал главное условие нулевой инфляции в США. По его словам, такая цель достижима при условии сокращения дефицита бюджета до триллиона долларов, чего можно добиться после серьезного сокращения расходов.

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