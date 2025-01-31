Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:02, 31 января 2025Экономика

Маск назвал главное условие нулевой инфляции в США

Маск: Сократив расходы на 4 миллиарда долларов, можно добиться нулевой инфляции
Кирилл Луцюк

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

У США есть возможность добиться нулевой инфляции к 2026 году. Об этом заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, такая цель достижима при условии сокращения дефицита бюджета до триллиона долларов. А этого, в свою очередь, можно добиться, сокращая в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на 2026 год.

Ранее эксперты усомнились в том, что у Маска есть шанс добиться ощутимого сокращения федеральных расходов. Главная причина — отсутствие полномочий. Что касается возглавляемого предпринимателем департамента, то его охарактеризовали как «не более чем аналитический центр».

Осенью 2024 года Маск пророчил Соединенным Штатам банкротство, если те не смогут обеспечить сокращения расходов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций арестован по статье о наркотиках. Его задержали с мефедроном в центре Москвы

      Звезда «Молодежки» раскрыл правду о съемках, хоккее и пути к славе

      Запретившая в России Instagram председатель суда подала в отставку

      Российского чиновника из управления образования администрации арестовали за взяточничество

      Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов

      Появилось новое видео столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне

      Трансгендерную номинантку на «Оскар» обвинили в расизме и оскорблении чувств верующих

      «Балчуг Капитал» разрешили купить «дочку» Goldman Sachs

      Получающий три пенсии четырехкратный олимпийский чемпион назвал себя нищим

      Уникальную монету XVII века продали за 245 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше