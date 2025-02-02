Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Маск заявил, что Минфин США одобрял выплаты группам террористов и мошенников

Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) обнаружил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. Об этом заявил Илон Маск в соцсети X.

По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. «Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу», — говорится в сообщении бизнесмена. О каких именно группах идет речь, Маск не уточнил. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и несколько представителей DOGE получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета. По данным газеты The New York Times, эта система может предоставить администрации президента США Дональда Трампа еще один механизм для попыток в одностороннем порядке ограничить расходование средств, утвержденных Конгрессом для конкретных целей.