Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 2 февраля 2025Мир

Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

Маск заявил, что Минфин США одобрял выплаты группам террористов и мошенников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

Возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском Департамент эффективности государственного управления (DOGE) обнаружил, что Минфин США одобрял платежи мошенническим и террористическим группам. Об этом заявил Илон Маск в соцсети X.

По его словам, сотрудники ведомства были проинструктированы всегда одобрять платежи, даже известным мошенническим или террористическим группам. «Они буквально ни разу не отказали в платеже за всю свою карьеру. Ни разу», — говорится в сообщении бизнесмена. О каких именно группах идет речь, Маск не уточнил. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что Илон Маск и несколько представителей DOGE получили доступ к федеральной платежной системе США для контроля и ограничения расходов бюджета. По данным газеты The New York Times, эта система может предоставить администрации президента США Дональда Трампа еще один механизм для попыток в одностороннем порядке ограничить расходование средств, утвержденных Конгрессом для конкретных целей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Журналистка выпустила расследование о трансгендерности жены президента Франции. Она пожаловалась на угрозы из Елисейского дворца

      Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

      В Москве отравилась группа детей-танцоров

      Названы самые необычные находки в канализации в 2024 году

      Устроивший стрельбу в школе Казани собирался ее взорвать

      Прокурор назвал возможную причину смерти младенца в красноярской семье

      Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках на регионы России

      Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США

      Тарасова назвала лучшую фигуристку мира

      Трампа предупредили о превращении Украины в «его личный Вьетнам»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше