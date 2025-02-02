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10:59, 2 февраля 2025Путешествия

На Курилах у самолета с пассажирами на борту возникли проблемы при посадке

Приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска самолету потребовалась буксировка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: InsectWorld / Shutterstock / Fotodom

На Курилах у самолета с пассажирами на борту возникли проблемы при посадке, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска воздушному судну потребовалась буксировка.

«[Самолет] DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, (...) по причине технической неисправности не смог самостоятельно завершить руление, в связи с чем потребовалась буксировка. Постановка на стоянку прошла благополучно», — уточнили в транспортной прокуратуре, добавив, что 54 пассажиров доставили в здание аэровокзала.

Вылет обратного рейса в Южно-Сахалинск перенесли почти на сутки. Рейс состоится в понедельник, 3 февраля, в 13:10 по местному времени.

По факту произошедшего проводится проверка, ведомство, в частности, даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Ранее у летевшего из Сочи в Иркутск самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку.

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