На Курилах у самолета с пассажирами на борту возникли проблемы при посадке

Приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска самолету потребовалась буксировка

На Курилах у самолета с пассажирами на борту возникли проблемы при посадке, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска воздушному судну потребовалась буксировка.

«[Самолет] DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск, (...) по причине технической неисправности не смог самостоятельно завершить руление, в связи с чем потребовалась буксировка. Постановка на стоянку прошла благополучно», — уточнили в транспортной прокуратуре, добавив, что 54 пассажиров доставили в здание аэровокзала.

Вылет обратного рейса в Южно-Сахалинск перенесли почти на сутки. Рейс состоится в понедельник, 3 февраля, в 13:10 по местному времени.

По факту произошедшего проводится проверка, ведомство, в частности, даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Ранее у летевшего из Сочи в Иркутск самолета с пассажирами на борту возникли проблемы с шасси. Воздушное судно было отбуксировано на стоянку.