На Украине айтишников отправляли в рабство

Айтишник Новаковский заявил, что избежал службы в ВСУ за 15 тысяч долларов

Сотрудники территориального центра комплектования украинской армии (ТЦК) отправляли айтишников в «крипторабство», чтобы избежать мобилизации. Об этом в беседе с Mash рассказал хакер Василий Новаковский.

По словам IT-специалиста, задержанным айтишникам давали выбор: заплатить деньги или отправиться на фронт. Те, кто соглашался «откосить» от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), размещались в специальном «отдельном домике», где им давали полгода, чтобы откупиться от ТЦК суммой в 15 тысяч долларов.

«Командир взвода подошел, сказал, мол, ты же айтишник, служить не хочешь, давай договоримся. Селим тебя в отдельном домике, будешь работать на нас, зарабатывать. Мы с ним договорились на 15 тысяч долларов за полгода», — заявил Новаковский.

IT-специалист признался, что согласился «сотрудничать» с ТЦК, но во время отпуска домой сумел сбежать, отправившись на территорию России. Куда шли деньги — в бюджет Украины или на личные счета сотрудников, — он не знал.

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