Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:23, 4 января 2025Россия

Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

Российский штурмовик забрал рацию у бойца ВСУ и подслушал переговоры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, победивший в рукопашном бою бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), после схватки забрал рацию украинского солдата. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По словам Григорьева, он слушал переговоры бойцов ВСУ — они сообщили, что выслали за россиянином шесть человек. «Они знали, где я спрятался, что я ранен, у них много дронов. Некоторые заявляли, что я якут, другие называли тувинцем, один из солдат отмечал, что заметил у меня якутский нож», — рассказал военный.

Григорьев сообщил, что находился в укрытии в подвале, и бойцы ВСУ 3-4 часа пытались его выкурить. В пять утра ему удалось выбраться и покинуть территорию, занятую украинскими военными.

Ранее российский штурмовик рассказал, что украинский солдат перед схваткой на ножах предлагал ему сдаться и обещал подлечить и накормить.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

      Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

      Россия поддержала доклад ООН с критикой Украины

      Польский наемник рассказал о воюющей за Киев «сборной мира» из иностранного легиона

      Бывший российский теннисист ответил на вопрос о сожалении из-за смены гражданства

      В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

      Победивший бойца ВСУ в схватке на ножах штурмовик попал под дружественный огонь

      Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

      Кандидата в польские президенты обвинили в желании вывести Польшу из ЕС

      Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше