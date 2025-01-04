Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

Российский штурмовик забрал рацию у бойца ВСУ и подслушал переговоры

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, победивший в рукопашном бою бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), после схватки забрал рацию украинского солдата. Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По словам Григорьева, он слушал переговоры бойцов ВСУ — они сообщили, что выслали за россиянином шесть человек. «Они знали, где я спрятался, что я ранен, у них много дронов. Некоторые заявляли, что я якут, другие называли тувинцем, один из солдат отмечал, что заметил у меня якутский нож», — рассказал военный.

Григорьев сообщил, что находился в укрытии в подвале, и бойцы ВСУ 3-4 часа пытались его выкурить. В пять утра ему удалось выбраться и покинуть территорию, занятую украинскими военными.

Ранее российский штурмовик рассказал, что украинский солдат перед схваткой на ножах предлагал ему сдаться и обещал подлечить и накормить.