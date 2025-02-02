На Украине вынесли новые обвинения по делу о пытках в колонии

ГБР Украины заявило, что вынесены новые обвинения по делу о пытках в колонии

Пятерым должностным лицам вынесены новые обвинения по делу о пытках заключенных в исправительной колонии на Украине. Об этом в Telegram сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Работники ГБР в ходе кропотливой и содержательной работы установили, что в государственном учреждении "Божковская исправительная колония (№16)" действовала организованная группа, которая не только пытала, но и убивала заключенных», — указали в ведомстве.

Ранее пленный украинский боец Максим Мусиев рассказал, что осужденных из колонии в Харькове вербовали в Вооруженные силы Украины под угрозой пыток. По его словам, заключенных жестоко избивали дубовыми палками.