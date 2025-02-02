Журналист Маккиннон назвал Овечкина будущим президентом России

Журналист Дуглас Маккиннонз заявил, что форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин мог бы стать президентом России и объяснил почему. Об этом о написал в статье для Fox News.

«Я могу сказать, что Александр Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом», — написал журналист. По его словам, хоккеист мог бы стать президентом в случае, если нынешний президент Владимир Путин «в какой-то момент» отойдет в сторону.

Маккиннонз добавил, что у него есть очень много критериев для получения этой должности.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, какой должен быть следующий президент России. «Такой же, как Путин», — заявил официальный представитель Кремля.

