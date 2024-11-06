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17:39, 6 ноября 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о будущем президенте России

Песков: будущий президент России будет таким же, как Путин
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Будущий президент России будет таким же, как и действующий глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос участника Федерального просветительского марафона «Знание. Первые», пишет ТАСС.

«И в любом случае — такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что в будущем Россию можно передать и доверить таким людям, как нынешние герои специальной военной операции. По его словам, военнослужащие должны выходить на ведущие позиции не только в системе образования и бизнесе, но также в муниципальном и государственном управлении.

Кроме того, в декабре 2021 года Песков подчеркнул, что в нужное время Путин сможет высказать предпочтения о том, каким будет его преемник. Тогда он также подчеркнул, что выбор главы государства будет зависеть от граждан России.

ЖЗЛ
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