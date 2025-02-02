Названо наиболее популярное зарубежное направление для отдыха в 2025 году

Вице-президент РСТ Барзыкин: Турция останется популярным зарубежным направлением

В 2025 году Турция останется наиболее популярным зарубежным направлением у россиян, считает первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о тенденциях туристического сезона в этом году.

«Турция — зарубежное направление номер один. По бронированиям, которые идут сейчас на лето, Турция лидирует. В зимний период пальму первенства все-таки забирают Египет, Таиланд, Арабские Эмираты. Хотя Турция в пятерку попадает, но в море купаться нельзя, только либо культурно-познавательный [отдых], либо бассейны, празднования, событийные мероприятия, поэтому значительно меньше, но по итогам [2024] года она первая», — рассказал он.

В этом году говорят, что не более десяти процентов будет рост цен, но тут многое зависит от валютного курса. (...) Но это не отвращает граждан от этого направления, скорее всего, Турция так и сохранит лидерство Юрий Барзыкин первый вице-президент Российского союза туриндустрии

По словам аналитика, глобальных изменений в предпочтениях россиян по сравнению с предыдущими годами ждать не стоит.

«В этом году есть возрожденные тренды — в Китай начинается бронирование, в том числе и по острову Хайнань. Ближнее зарубежье — очень большой объем принимает Белоруссия, и Казахстан, и Узбекистан, около 40 процентов забирает ближнее зарубежье. Вьетнам, мы надеемся, [станет популярным] если откроются прямые рейсы. Но Турцию вряд ли они опередят. Если никаких экстраординарных ситуаций не произойдет на зарубежном рынке, Турция так и останется первой», — добавил он.

По итогам 2024 года Турция, Китай и ОАЭ стали самыми популярными у россиян странами для отдыха, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).