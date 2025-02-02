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16:49, 2 февраля 2025Бывший СССР

Украинские военные отказались верить в возможность перемирия

CNN: Бойцы ВСУ не верят в возможность перемирия на Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались верить в возможность перемирия. Об этом сообщает CNN.

СМИ привело слова украинского военного Виктора, который признался, что не верит в возможность перемирия. «Вероятность прекращения огня составляет всего 30 процентов. Потому что ситуация на фронте не такова, чтобы мы могли рассчитывать на перемирие. Все очень сложно», — процитировал его канал.

С ним согласился другой боец ВСУ, Андрей. «Я думаю, что [вероятность прекращения огня] 40 процентов. Другая сторона побеждает, захватывает территории», — высказался военный.

Ранее был опубликован фрагмент перехваченных переговоров украинских военных, которые пожаловались на отсутствие ротации в Курской области. Сообщалось, что командование 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ месяцами не позволяет солдатам покидать позиции.

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