CNN: Бойцы ВСУ не верят в возможность перемирия на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались верить в возможность перемирия. Об этом сообщает CNN.

СМИ привело слова украинского военного Виктора, который признался, что не верит в возможность перемирия. «Вероятность прекращения огня составляет всего 30 процентов. Потому что ситуация на фронте не такова, чтобы мы могли рассчитывать на перемирие. Все очень сложно», — процитировал его канал.

С ним согласился другой боец ВСУ, Андрей. «Я думаю, что [вероятность прекращения огня] 40 процентов. Другая сторона побеждает, захватывает территории», — высказался военный.

Ранее был опубликован фрагмент перехваченных переговоров украинских военных, которые пожаловались на отсутствие ротации в Курской области. Сообщалось, что командование 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ месяцами не позволяет солдатам покидать позиции.