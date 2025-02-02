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15:53, 2 февраля 2025Бывший СССР

Украинские военные пожаловались на отсутствие ротации бойцов в Курской области

ВС РФ перехватили переговоры ВСУ об отсутствии ротации военных в Курской области
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы России (ВС РФ) перехватили переговоры военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сообщили об отсутствии ротации бойцов в Курской области. Фрагмент разговора был опубликован в Telegram-канале «Северный ветер».

По данным ВС РФ, командование 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ не позволяет военным покидать позиции месяцами. «Материалы радиоперехвата показали, что командование ни при каких обстоятельствах не желает совершать ротацию личного состава и заставляет своих солдат находиться на позициях до изнеможения», — говорится в сообщении.

В качестве доказательства приводится аудиозапись, на которой украинские военные жалуются на отсутствие ротации. «Нам надо ******* [уходить] уже отсюда. 30-40 дней уже, сил нет», — сказал один из них.

Ранее в Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области. Как рассказало ведомство, потери ВСУ в регионе достигли более 56 тысяч солдат.

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