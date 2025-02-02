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13:41, 2 февраля 2025Россия

В Минобороны раскрыли подробности боев в Курской области

Минобороны: Потери ВСУ в Курской области достигли более 56 770 солдат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области достигли более 56 770 солдат. Подробности боев в российском приграничье раскрыли в Минобороны России (МО РФ).

Российские бойцы группировки «Север» последние сутки вели бои в районах населенных пунктов Ивашковский, Лебедевка, Малая Локня, Михайловка, Свердликово и Суджа. Были отражены две контратаки украинских солдат.

Кроме того, российская авиация и артиллерия наносили удары по скоплениям бойцов ВСУ в Сумской области Украины — близ населенных пунктов Барановка, Иволжанское, Низы и Хотеть.

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили технику противника, включая два танка. Также за сутки были поражены четыре бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

В пятницу, 31 января, в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль ВС РФ перешли шесть населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО) и в Курской области. В списке было село Николаево-Дарьино под Суджей, которое служило важным логистическими узлом для снабжения противника боеприпасами и провизией на курском направлении.

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