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12:47, 2 февраля 2025Россия

Путин заявил о непричастности современного немецкого общества к преступлениям нацистов

Путин: Современное немецкое общество не имеет отношения к преступлениям нацистов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Konoplytska / Shutterstock / Fotodom  

Современное немецкое общество непричастно к преступлениям нацистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент передачи доступен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к этому (преступления нацистов — прим. «Ленты.ру»). Да, историческая память, конечно существует, надо это помнить, нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в Германии у него до сих пор остается много друзей. По его словам, немцы чувствуют вину за нацистское прошлое. При этом он выразил мнение, что сегодняшнее и будущие поколения жителей ФРГ не должны быть ущемлены в правах за то, что происходило в прошлом.

В том же интервью Путин заявил, что его американский коллега Дональд Трамп довольно быстро наведет порядок на Западе. Он отметил, что в наведении порядка новому президенту США помогут его характер и настойчивость.

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