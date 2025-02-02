Еще нескольким странам разрешили торговать в России валютой

Правительство РФ допустит к торгам на валютном рынке Мексику и еще шесть стран

К торгам на валютном рынке России допустят такие страны как Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Таким образом, количество дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке выросло до 40. Первоначальный перечень правительство утвердило в сентябре 2023 года. Тогда в него вошли более трех десятков государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, а также Бразилия, Египет, Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Южно-Африканская Республика.

Ранее власти Эфиопии объявили о намерении привлечь российские инвестиции в развитие местной промышленности. В первую очередь это касается обрабатывающих производств, сферы высоких технологий, фармацевтики, автомобилестроения и переработки продукции сельского хозяйства.