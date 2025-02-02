Парализованного ветерана СВО бросила жена

Ветерана СВО из Екатеринбурга бросила жена и забрала у него детей

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Александра Волкова бросила жена и забрала у него детей после того, как увидела его парализованным в госпитале. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина был мобилизован осенью 2022 года, а затем подписал контракт с Министерством обороны. С«вой выбор я объяснил родным тем, что привык к службе, к ответственности за своих товарищей, да и к определенному ритму жизни, который стал частью меня», — пояснил он.

Однако в июле 2023 года Александр получил минно-взрывную травму, после чего его прооперировали в Санкт-Петербурге, где медикам пришлось имплантировать титановую пластину для восстановления целостности черепа.