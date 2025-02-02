Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 2 февраля 2025Россия

Парализованного ветерана СВО бросила жена

Ветерана СВО из Екатеринбурга бросила жена и забрала у него детей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ветерана специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга Александра Волкова бросила жена и забрала у него детей после того, как увидела его парализованным в госпитале. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина был мобилизован осенью 2022 года, а затем подписал контракт с Министерством обороны. С«вой выбор я объяснил родным тем, что привык к службе, к ответственности за своих товарищей, да и к определенному ритму жизни, который стал частью меня», — пояснил он.

Однако в июле 2023 года Александр получил минно-взрывную травму, после чего его прооперировали в Санкт-Петербурге, где медикам пришлось имплантировать титановую пластину для восстановления целостности черепа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта личность приказавшего нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже

      В российском регионе объявили режим «черного неба»

      Раскрыты подробности отравления детей в московской гостинице

      Парализованного ветерана СВО бросила жена

      Захарова призвала Агентство США по международному развитию помочь сначала Штатам

      Владелец «Волгонефти-239» раскрыл число оставшихся танкеров серии

      Раскрыты данные о «крупнейшей распродаже» оружия США

      В Москве частично перекрыли МКАД из-за аварии

      Умер актер из сериала «Возвращение Мухтара»

      Зеленский назвал опасными переговоры США и России без участия Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше