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05:06, 2 февраля 2025Мир

В США рассказали о маневрах пилота самолета перед столкновением с вертолетом

NYP: Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета пытался уйти от столкновения
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета в последний момент попытался уйти от столкновения с военным вертолетом при помощи маневра. Об этом со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте сообщает издание New York Post (NYP).

«Пилот пассажирского самолета, который врезался в вертолет и упал в реку Потомак на этой неделе, вероятно, попытался в последний момент избежать столкновения. Однако маневр был выполнен "в последнюю секунду", слишком поздно», — указано в материале.

Отмечается, что в момент столкновения самолет находился на высоте 60 метров, а незадолго до этого он немного изменил угол наклона.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с самолетом в небе над Вашингтоном, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку важных персон и обеспечение бесперебойной работы правительства.

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