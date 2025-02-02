Столкнувшийся с самолетом вертолет над Вашингтоном работал как «такси для генералов»

WSJ: Столкнувшийся с самолетом вертолет Black Hawk служил «такси» для ВИП-персон

Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку важных персон и обеспечение бесперебойной работы правительства. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно изданию, вертолет отрабатывал выполнение одной из ключевых задач подразделения, а именно транспортировку высших руководителей США в безопасную зону в случае нападения на столицу. В материале отмечается, что использование вертолетов в окрестностях Вашингтона позволяет высокопоставленным чиновникам более эффективно использовать свое время.

Однако, пишет WSJ, авиакатастрофа с участием вертолета, который использовался как «такси для генералов», лишь подчеркнула риски выполнения сложных учебных полетов в перегруженном воздушном пространстве американской столицы.

Ранее стало известно, что вертолет мог отклониться от утвержденного маршрута, поскольку он ​​летел выше над землей, пересекая загруженное воздушное пространство недалеко от столицы страны. На борту обоих воздушных судов было 67 человек, все они не выжили. Также сообщалось, что за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому лайнеру.