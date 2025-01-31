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07:38, 31 января 2025Мир

За сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому лайнеру

WP: За сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал сесть другому самолету
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л / Global Look Press

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне за сутки до столкновения вертолета и самолета могла произойти идентичная авария. Дело в том, что вертолет помешал посадке самолета, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как утверждается, инцидент произошел с рейсом авиакомпании Republic Airways из города Хартфорд (штат Коннектикут). Когда судно заходило на посадку, на его пути возник вертолет, из-за чего пилоты были вынуждены экстренно уйти на второй круг. Однако после этого пассажирский самолет смог совершить посадку.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет разбился в США около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. ЧП произошло около 21:00 по местному времени (около 05:00 мск). На борту судна авиакомпании American Airlines было 64 человека, в том числе четверо членов экипажа.

Американские СМИ сообщили, что оба бортовых самописца — речевой и параметрический — воздушного судна, который столкнулся с военным вертолетом вблизи Вашингтона, были обнаружены.

Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил информацию о гибели в авиакатастрофе Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Он также рассказал о том, что сына тренеров, фигуриста Максима Наумова, на борту разбившегося лайнера не было.

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