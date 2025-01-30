Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

Великова: Погибшие в авиакатастрофе Шишкова и Наумов хотели приехать в Россию

Чемпионы мира в парном катании из России, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, погибшие в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, планировали приехать в Россию. Об этом РЕН ТВ рассказала бывшая наставница спортсменов Людмила Великова.

По ее словам, тренеры хотели навестить близких в апреле. «Изумительные люди. Знаете, сколько раз говорили: "Переходите к нам". Это преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие, талантливые, красивые», — рассказала Великова.

Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил информацию о гибели в авиакатастрофе Шишковой и Наумова. Он также рассказал о том, что сына тренеров, фигуриста Максима Наумова, на борту разбившегося лайнера не было.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.