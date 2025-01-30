Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
6:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
4:2
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
3:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
3:2
Завершен
Краснодар
Winline Зимний Кубок РПЛ|Группа A
Реал Сосьедад
2:0
Завершен
ПАОК
Лига Европы|Общий этап. 8-й тур
Оттава Сенаторз
Сегодня
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
00:04, 31 января 2025Спорт

Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

Великова: Погибшие в авиакатастрофе Шишкова и Наумов хотели приехать в Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Фото: Mark Schiefelbein / AP

Чемпионы мира в парном катании из России, а также тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, погибшие в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном, планировали приехать в Россию. Об этом РЕН ТВ рассказала бывшая наставница спортсменов Людмила Великова.

По ее словам, тренеры хотели навестить близких в апреле. «Изумительные люди. Знаете, сколько раз говорили: "Переходите к нам". Это преданные, классные ребята. В работе совершенно потрясающие, талантливые, красивые», — рассказала Великова.

Ранее директор спортивного клуба американского города Бостон Дуг Зегибе подтвердил информацию о гибели в авиакатастрофе Шишковой и Наумова. Он также рассказал о том, что сына тренеров, фигуриста Максима Наумова, на борту разбившегося лайнера не было.

30 января пассажирский самолет разбился в Вашингтоне около аэропорта имени Рональда Рейгана. Авиалайнер при заходе на посадку столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Самый черный день». Германия ужесточает политику против мигрантов. Что предложили местные депутаты и почему это возмутило Шольца?

      В России проиндексируют социальные выплаты

      Политолог прокомментировал возможность раздела Украины после СВО

      Пресс-секретарь Трампа объяснила появление сотен загадочных НЛО над военными базами в США

      Украина рассмотрит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

      Путин раскрыл детали отвода войск ВС России из-под Киева в 2022 году

      Российский «Тигр» в зоне СВО доработали в стиле «Безумного Макса»

      В России призвали создать условия для романтических отношений школьников

      Стали известны планы погибших в авиакатастрофе тренеров по фигурному катанию из России

      Шрамы, гематомы и следы насилия вдруг стали входить в моду. Как это произошло и почему это опасно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше