РИА Новости: ВСУ приказывали убивать всех младше 40 лет в Новоселидовке

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал о приказе командования убивать всех людей младше 40 лет в Новоселидовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщила очевидица Лилия Хатько.

Она отметила, что солдат прятался двое суток до того, как сдаться в плен. Вскоре он пришел с белой футболкой к местной жительнице и сообщил ей о страшном приказе.

«Говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех. У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали», — сказала она.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области. «Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — сказал он.