Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 2 февраля 2025Бывший СССР

Пленный украинский военный рассказал о страшном приказе ВСУ

РИА Новости: ВСУ приказывали убивать всех младше 40 лет в Новоселидовке
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий рассказал о приказе командования убивать всех людей младше 40 лет в Новоселидовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщила очевидица Лилия Хатько.

Она отметила, что солдат прятался двое суток до того, как сдаться в плен. Вскоре он пришел с белой футболкой к местной жительнице и сообщил ей о страшном приказе.

«Говорил, что был приказ убивать всех до 40 лет. А потом уже мы по рации слышали, когда был приказ убивать всех. У кого нет вот этих опознавательных знаков, убивать и волонтеров, всех. Вот это мы лично слышали», — сказала она.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов допустил новые случаи зверств ВСУ в Курской области. «Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В семье, где четверо детей погибли из-за отравления, умер пятый ребенок. Между трагедиями прошло четыре месяца

      Володин заявил о планах посетить Индию

      Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

      Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

      Киев уличили в навязывании детям антироссийской пропаганды через учителей

      В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

      Пленный украинский военный рассказал о страшном приказе ВСУ

      Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

      Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

      Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше