Член ОП Рогов: Возможно выявление новых зверств ВСУ в Курской области

Со временем могут быть выявлены новые случаи зверств солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, подобные преступлениям в населенном пункте Русское Поречное. Об этом рассказал РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Истинные масштабы зверств ВСУ во всем приграничье и в районе Суджи еще предстоит установить», — подчеркнул он.

Рогов отметил, что у причастных к геноциду русских людей, как он назвал случившееся в Русском Поречном, не должно остаться чувства вседозволенности. Говоря о возможном наказании для украинских солдат, причастных к расправам, член Общественной палаты выступил за смертную казнь.

Ранее уполномоченный в России по правам человека Татьяна Москалькова призвала не относиться с предубеждением ко всем без исключения украинским солдатам. Она заявила, что в ВСУ служат разные люди и привела примеры гуманного отношения бойцов к россиянам, с которыми они «делились последним».