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05:35, 2 февраля 2025Мир

Политолог высказался о поворотной точке в отношениях России с Западом

Политолог Леви заявил о поворотной точке в отношении Запада к России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Говорить о росте числа союзников России в Европе не приходится ни на данный момент, ни в ближайшей перспективе, по крайней мере, в том, что касается большой политики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Тем не менее, по его словам, определенная поворотная точка в восстановлении отношений уже пройдена.

«Заявления ряда политиков европейских стран о несогласии с антироссийскими санкциями, с поддержкой Киева нацелены, скорее, на внутреннее потребление, а не на внешнюю политику. Часто речь идет о лицах национально ориентированного толка, о правых. Заигрывания с правыми — одна из стратегий, которые Россия рассматривала с 2014 года для поддержки своего влияния в Европе, и то, что это снова выходит на передний план в некоторых государствах, логично, но радикально повестку дня не меняет», — сказал политолог.

Он добавил, что страны, допускающие подобную риторику, такие как Венгрия, Словакия, Хорватия не являются ни политическими, ни экономическими доминантами в Европе. Нередко для них критика действий Евросоюза — способ получить дополнительные бонусы.

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По этой причине, как считает Леви, говорить о росте числа союзников России в Европе нельзя. И тем не менее, есть признаки роста градуса неопределенности, появляется место для переговоров и озвучивания альтернативных позиций.

«Поддержка России сегодня токсична, публично этого делать никто не станет. Но в неофициальной среде Россия воспринимается нормально. Поворотная точка пройдена, и произошло это не на политическом уровне, а на уровне экспертных групп: ученых, политологов. В момент, когда снова начали звонить журналисты и спрашивать мнения российских спикеров. Что-то щелкнуло, и в полемику начали приглашать представителей России. Это хорошо, как альтернатива изоляции, но все же это только начало большого пути», — уверен Леви.

Он заключил, что говорить с Россией публично Европа еще не готова и ожидать большого разворота в ближайшее время не стоит.

Ранее в издании Bloomberg заявили, что у России появляются новые союзники в Европе. Речь идет о Венгрии, Словакии, Венгрии и Хорватии, где звучала критика антироссийских санкций и военной помощи Киеву.

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