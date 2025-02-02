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12:42, 2 февраля 2025Мир

Польский солдат вышел на белорусскую границу и совершил суицид

Польский солдат совершил суицид во время караула на границе с Белоруссией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Польский солдат совершил суицид во время несения караульной службы на границе с Белоруссией. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции "Безопасное Подлясье" произошло самоубийство одного из военнослужащих», — заявили в штабе.

1 августа Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.

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