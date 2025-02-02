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01:04, 2 февраля 2025Бывший СССР

Порошенко назвал выборы на Украине «убийством единства»

Порошенко: Проведение выборов президента Украины сейчас будет убийством единства
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Global Look Press

Проведение выборов президента Украины сейчас приведет к «убийству единства» страны. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова передает сайт возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

«Вы знаете, что означают выборы на Украине сейчас? Убийство единства. Потому что выборы — это всегда борьба. Единства не может быть во время выборов. Об этом знает любая демократия», — сказал он.

По его мнению, от проведения выборов на Украине выиграет только Россия. Порошенко отметил, что голосование можно будет проводить только после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и члены его администрации хотят побудить Украину к проведению выборов президента, поскольку это может позволить Киеву заключить мирное соглашение с Россией. «Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой», — указано в материале.

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