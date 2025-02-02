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12:39, 2 февраля 2025Мир

Путин заявил о запрещающей альтернативные партии «политической мелюзге» в Европе

Путин: «политическая мелюзга» в Европе запрещает альтернативные партии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

«Политическая мелюзга» в Европе запрещает альтернативные мейнстриму партии в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, политические силы в Европы делают это из-за отсуствия способности предложить привлекательную программу. «Политической мелюзгой» он назвал тех политиков, у которых нет собственного мнения. Президент отметил, что у них нет образования и они занимаются не своим делом.

В противовес Путин привел лидеров Европы прошлого: президентов Франции Жака Ширака, Шарля де Голля и Франсуа Миттерана, а также лидеров Германии Гельмунта Коля и Герхарда Шредера.

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