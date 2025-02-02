Путин: «политическая мелюзга» в Европе запрещает альтернативные партии

«Политическая мелюзга» в Европе запрещает альтернативные мейнстриму партии в Европе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, политические силы в Европы делают это из-за отсуствия способности предложить привлекательную программу. «Политической мелюзгой» он назвал тех политиков, у которых нет собственного мнения. Президент отметил, что у них нет образования и они занимаются не своим делом.

В противовес Путин привел лидеров Европы прошлого: президентов Франции Жака Ширака, Шарля де Голля и Франсуа Миттерана, а также лидеров Германии Гельмунта Коля и Герхарда Шредера.