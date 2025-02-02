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13:00, 2 февраля 2025Мир

Путин заявил об отсутствии мужественных политиков

Президент России Владимир Путин заявил, что в Европе нет мужественных политиков
Андрей Шеньшаков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сравнил современных европейских политиков с теми, кто руководил западными странами ранее. Об этом глава государства рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину. Его слова передает агентство «РИА Новости».

Путин заявил, что раньше у лидеров Европы было мужество, чтобы отстаивать свои взгляды и политику, но сейчас таких людей нет.

«В прошлом у европейских лидеров было мужество, чтобы бороться за собственное мнение, а сегодня таких людей в Европе просто нет», — сообщил глава государства.

Ранее стало известно, что Путин предсказал поведение европейской элиты после избрания президентом США Дональда Трампа. По его мнению, глава государства «наведет порядок».

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