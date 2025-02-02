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11:56, 2 февраля 2025Россия

Рассекречены доклады военному руководству в дни Сталинградской битвы

ФСБ рассекретила доклады военному руководству в дни Сталинградской битвы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Кнорринг / РИА Новости

ФСБ рассекретила докладные записки военному руководству в дни Сталинградской битвы о характеристике военной обстановки, передает ТАСС.

В частности, руководству страны докладывалась информация о контрразведывательной и разведывательной деятельности, состоянии оборонного комплекса, положении населения, обеспечении эпидемиологической безопасности и режиме военного положения в регионе, а также борьбе с преступностью.

Как уточнили в ведомстве, данные о наступлении противника собирались по всем районам Сталинградской области. В докладах содержалась информация о составе, силах и средствах немецких воинских частей.

В архивных документах есть отчеты начальника УНКВД СССР по Сталинградской области майором Александра Воронина руководству НКВД СССР, командующему Сталинградским фронтом генерал-полковнику Андрею Еременко, командующему Донским фронтом генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, а также Секретарю Сталинградского обкома ВКП (б) — члену Военного совета Сталинградского фронта Алексею Чуянову.

«После начала окружения гитлеровской группировки собранные сведения позволяли определить слабые места в обороне противника и блокировать наступление. Добытые данные стали одним из важнейших вкладов сталинградских чекистов в общую Победу над фашизмом», — заключили в ведомстве.

В феврале 2024 года ФСБ рассекретила данные о расправе нацистов над членами «Молодой гвардии» в Краснодоне. Суд над палачами молодых подпольщиков состоялся в 1943 году.

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