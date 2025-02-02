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11:25, 2 февраля 2025Россия

Рогозин раскритиковал не ответившего на звонок с фронта в субботу чиновника

Сенатор Рогозин: На фронте не существует суббот и воскресений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram раскритиковал не ответившего на звонок с фронта в субботу чиновника. По его словам, на фронте не существует суббот и воскресений.

Сенатор рассказал, что вечером в субботу, 1 февраля, безуспешно пытался связаться «с одним высокопоставленным федеральным чиновником». Его имени он не назвал.

«В его приемной мне раздраженно отвечали: "Вы вообще курсе, сколько сейчас времени и какой сегодня день недели?". Оказывается, вчера была суббота. Чиновник наш, как, впрочем, все его коллеги, в субботу отдыхают и трубки не берут. В воскресенье это вообще, как мы здесь говорим, "полная изоляция района". И наплевать им, что нам с фронта до них и в рабочий-то их день не дозвониться», — обозначил Рогозин.

Сенатор напомнил о том, что российские военные находятся на передовой и в будни, и в выходные, и в праздники.

«Заранее прошу прощения у московских чиновников, если мы нечаянно потревожили их сладкий сон или непременный поход с корешами на рыбалку. Мы, конечно, вам еще перезвоним, если [живы будем] (...) Думайте об армии всегда, иначе в следующий раз проснетесь не от утренне-воскресной неги, а от грохота рушащегося под вами дома», — заключил Рогозин.

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