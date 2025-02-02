Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

Посол Барбин: Диалога со спонсирующей Украину Данией быть не может

Возобновление контактов России с Данией по вопросам безопасности исключено, поскольку Копенгаген активно спонсирует Украину. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский посол в Дании Владимир Барбин.

«Предпосылок для возобновления диалога в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — сказал дипломат, добавив, что свой шанс датская сторона уже упустила.

По его словам, Копенгаген в вопросах безопасности всегда действует с оглядкой на решения США и Евросоюза. Барбин отдельно подчеркнул, что Дания разорвала все контакты с РФ.

Ранее сообщалось, что власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. Одним из приоритетов Копенгагена в этом году станет наращивание совместных закупок и производства вооружений в странах ЕС.