Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 2 февраля 2025Мир

Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

Посол Барбин: Диалога со спонсирующей Украину Данией быть не может
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Steffen Trumpf / dpa / Global Look Press

Возобновление контактов России с Данией по вопросам безопасности исключено, поскольку Копенгаген активно спонсирует Украину. Об этом в интервью ТАСС рассказал российский посол в Дании Владимир Барбин.

«Предпосылок для возобновления диалога в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», — сказал дипломат, добавив, что свой шанс датская сторона уже упустила.

По его словам, Копенгаген в вопросах безопасности всегда действует с оглядкой на решения США и Евросоюза. Барбин отдельно подчеркнул, что Дания разорвала все контакты с РФ.

Ранее сообщалось, что власти Дании выделят 1,35 миллиарда долларов на помощь Украине в 2025 году. Одним из приоритетов Копенгагена в этом году станет наращивание совместных закупок и производства вооружений в странах ЕС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В семье, где четверо детей погибли из-за отравления, умер пятый ребенок. Между трагедиями прошло четыре месяца

      Володин заявил о планах посетить Индию

      Стало известно о смерти россиянина при детонации взрывного устройства ВСУ

      Российский посол исключил диалог Москвы с одной европейской страной

      Киев уличили в навязывании детям антироссийской пропаганды через учителей

      В Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

      Пленный украинский военный рассказал о страшном приказе ВСУ

      Фитнес-эксперт перечислил пять шагов для подготовки тела к пляжному сезону

      Зеленский предложил Трампу способ «заставить» Путина начать переговоры

      Маск обвинил Минфин США в выплатах террористам и мошенникам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше