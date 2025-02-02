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05:13, 2 февраля 2025Россия

Российский военнослужащий рассказал о спасшем его подарке брата

Танкист Крупин рассказал о спасении от осколка благодаря подаренной братом иконе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Алексей Крупин рассказал о спасении от осколка благодаря иконе, которую ему подарил брат. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что икона находилась у него в нагрудном кармане, а рядом с ней лежал телефон. «Пробило телефон осколком, в иконе застрял», — объяснил он, поблагодарив брата за подарок.

Ранее участник спецоперации показал икону, спасшую его от смерти. Мужчина раскрыл военный билет, страницы которого были пробиты пулей — она остановилась перед иконой, вложенной в документ, не дойдя таким образом до сердца бойца.

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