Российский военнослужащий рассказал о спасшем его подарке брата

Танкист Крупин рассказал о спасении от осколка благодаря подаренной братом иконе

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Алексей Крупин рассказал о спасении от осколка благодаря иконе, которую ему подарил брат. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий сообщил, что икона находилась у него в нагрудном кармане, а рядом с ней лежал телефон. «Пробило телефон осколком, в иконе застрял», — объяснил он, поблагодарив брата за подарок.

Ранее участник спецоперации показал икону, спасшую его от смерти. Мужчина раскрыл военный билет, страницы которого были пробиты пулей — она остановилась перед иконой, вложенной в документ, не дойдя таким образом до сердца бойца.

