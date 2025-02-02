Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 миллионов рублей в Подмосковье

Mash: Шейха из Саудовской Аравии ограбили на 30 млн рублей при показе дома в МО

Шейха из Саудовской Аравии ограбили во время показа дома в Московской области (МО). Мошенники украли у него часы и драгоценности на 30 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что иностранец приехал из Дубая в Подмосковье вместе с женой Надеждой. Женщина решил продать свой особняк на Рублевке за 400 миллионов рублей. К ней в дом под видом покупателей с поддельными документами явились мошенники. После их ухода у арабского бизнесмена пропали дорогие вещи.

Затем, когда хозяев не было дома, неизвестный срезал там все замки, отключил коммуникации и свет. Супруги проверили дом на прослушку и обнаружили жучки в пауэрбанке, перьевой ручке и под потолком. Россиянка предполагает, что за этим может стоять ее бывший муж.

Ранее в Чебоксарах арестовали мужчину, который с помощью зажигалки ограбил магазин и унес две бутылки водки.

