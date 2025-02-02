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17:33, 2 февраля 2025Интернет и СМИ

Умер главред старейшего литературного журнала России

Главред журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин умер на 72-м году жизни
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Wikipedia

Журналист и писатель, главный редактор старейшего литературного журнала России «Сибирские огни» Михаил Щукин умер на 72-м году жизни. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий Михаил Николаевич Щукин», — написал Травников. Причина смерти журналиста не называется.

Глава российского региона добавил, что при Щукине журнал «Сибирские огни» обрел вторую жизнь и вступил в новый век своей истории одним из самых успешных литературных изданий страны.

Михаил Щукин родился в октябре 1953 года. Окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Был собкором журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия». Как корреспондент объездил всю Сибирь, побывав в самых дальних местах края. Много лет возглавлял издательский дом «Сибирская горница» и старейший литературный журнал «Сибирские огни». Он написал такие романы, как «Имя для сына», «Конокрад», «Черный буран» и «Ямщина». За свои работы писатель был удостоен литературной премии имени Валентина Распутина, литературной премии имени Василия Шукшина и других наград.

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