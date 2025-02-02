Россиянам перечислили безопасные способы сэкономить на ремонте автомобиля

Автоэксперт Ракитин: Сэкономить на ремонте авто можно, но не на полировке кузова

Сэкономить на ремонте автомобиля можно, самостоятельно поменяв свечи, масло, фильтры и проведя химчистку салона, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Также в разговоре с «Лентой.ру» специалист подсказал, на чем лучше не экономить.

«Начнем с кузова. Если у вас нет опыта работы с полиролью, то экономить — это, конечно, не очень хорошо. Потому что здесь можно испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Нельзя использовать агрессивные составы, такие как уайт-спирит, растворители и все остальное. Они могут нарушить лак, и на кузове появятся пятна. Это очень плохо», — сообщил Ракитин.

Можно иногда что-то очистить руками при наличии соответствующего инструмента, полировальных машин, но глубокая полировка кузова и профессиональная полировка кузова — это, к сожалению, дорого и нужно отдавать в руки профессионалам. Потому что можно совершить ошибку Максим Ракитин автоэксперт

При этом специалист отметил, что если говорить про чистку салона, то здесь автовладелец может справиться самостоятельно и сэкономить.

«В салон можно купить хороший качественный полироль. Они сейчас в большом количестве представлены на рынке. Главное — правильно подобрать под натуральную кожу, экокожу, ткань и так далее. Вы можете все сделать своими руками, и многие автомобилисты делают это сами», — добавил он.

Что касается матчасти автомобиля, то, по словам Ракитина, если говорить про двигатель, подвеску и коробку передач, лучше довериться профессионалам.

«Сэкономить получится, но до определенного момента. То есть свечи мы можем поменять сами. Внутрисалонный фильтр мы можем поменять сами, если мы знаем, где он находится. Мы можем поменять воздушный фильтр. А уже что касается замены масла, например, в трансмиссии, то здесь лучше обратиться к людям, которые обладают специальным инструментом и специальными навыками», — рекомендовал эксперт.

То есть полностью обслужить автомобиль будет сложно, если вы не инженер и не сотрудник автосервиса. Простой автомобилист может сделать элементарные вещи: отполировать кузов временным средством, намыть салон, поменять масло, фильтры, свечи, лампочки, тормозные колодки. Сэкономить на этом можно. Но главное сначала набраться знаний и почитать руководства пользователя авто Максим Ракитин автоэксперт

Ранее общественник и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что оттепель — опасное время для автолюбителей, в том числе из-за риска схода наледи. По его словам, в первую очередь, обнаружив упавшую с кровли глыбу на автомобиле, следует обратиться в полицию или автоинспекцию. Также необходимо зафиксировать место происшествия, возникшие повреждения, сделать снимки и записать контакты свидетелей.