Стали известны подробности гибели вице-губернатора Приморья

Депутат Тарабарин: Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне боевых действий

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в районе боевых действий в Курской области. Об этом сообщил депутат Владивостока Виктор Тарабарин, передает РИА Новости.

«Там еще идут бои», — сказал городской парламентарий. Он также отметил, что из-за этого тела погибших пока не доставили.

Он также заявил, что сын Ефремова в данный момент также находится в зоне специальной военной операции (СВО).

2 февраля стало известно о гибели ушедшего добровольцем на фронт Ефремова. Трагедия произошла в Курской области. Его автомобиль наехал на мину.