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18:39, 2 февраля 2025Россия

Стало известно направление вузов с обязательным экзаменом ЕГЭ по физике

РБК: С 2026 года в инженерных вузах физика станет обязательной при поступлении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

С 2026 года в инженерных вузах экзамен Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по физике станет обязательным при поступлении абитуриентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей вузов по инженерно-техническому направлению.

Предмет введут как обязательный в рамках повышения «качества математического и естественно-научного образования» до 2030 года. Соответствующий план утвердили в ноябре 2024 года.

Как сообщается, на данный момент отсутствуют нормативные акты по этой инициативе. Однако высшие заведения могут определять набор сданных экзаменов ЕГЭ самостоятельно.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо бороться с репетиторством перед сдачей экзаменов. По ее словам, это нужно для обеспечения «равного доступа к образованию».

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