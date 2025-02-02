Стало известно о плане ВСУ окружить Белгород

Генерал ВСУ Виктор Назаров рассказал о планах Залужного окружить Белгород

Бывший советник экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Виктор Назаров заявил, что Валерий Залужный разработал план, по которому войска должны были окружить Белгород в 2023 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью украинского генерала.

По словам Назарова, зимой 2022 года Залужный, который сейчас назначен послом Украины в Великобритании, предлагал план наступления на Белгород, в ходе которого рассматривались варианты окружения российского города и начала блокады.

«Речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику. Было предложено двигаться в направлении на Белгород, а затем попытаться окружить и блокировать город», — сообщил Назаров.

В итоге эту инициативу не приняли. Но на этом же совещании аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) возникла идея курской операции ВСУ. В частности, было предложено «перенести боевые действия на территорию противника».

Ранее стало известно, что Залужный признался в неготовности ВСУ к началу конфликта с Россией в 2022 году. Он заявил, что был поражен неготовностью системы управления к операциям и всей вооруженной борьбе.